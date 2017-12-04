Кристина Орбакайте: «Мы не ругаемся»

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На днях в Москве состоялся благотворительный вечер под названием «Сон в зимнюю ночь» в пользу Фонда Константина Хабенского. Кристина Орбакайте появилась в блестящем сером платье и бархатном черном пальто.

Недавно Орбакайте и ее муж Михаил Земцов побывали в эфире телепередачи «Идеальный ремонт». Певица рассказала о том, как они познакомились. Ее пригласили в ночной клуб на вечеринку в честь дня рождения Михаила.

И тут возникло нечто очень высокое, и я сразу запомнила именинника.

— Я села на диванчик, и было несколько знакомых, которые меня, собственно, и пригласили на день рождения Михаила, — вспоминала 46-летняя звезда. — Я спросила: «А где же именинник?..» И тут возникло нечто очень высокое, и я сразу запомнила именинника в толпе.

По словам артистки, ссор с мужем у нее практически не бывает:

— Мы не ругаемся. Ворчим. В основном он ворчит. У него просто голос такой, басистый: кажется, что он все время ворчит. Я иногда даже дочери говорю: «Клавочка, мы не ругаемся, мы просто так разговариваем».