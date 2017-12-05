Екатерина Стриженова: «Перепробовала практически все диеты»

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Екатерина Стриженова появилась на благотворительном вечере «Сон в зимнюю ночь» в пользу Фонда Константина Хабенского в просторном черном платье.

Знаменитая телеведущая от природы склонна к полноте, поэтому ей приходится ограничивать себя в еде. «Я довольно быстро начинаю обрастать жирком, если не слежу за питанием, поэтому в вопросах борьбы с лишним весом меня смело можно назвать настоящим экспертом», — говорит Стриженова.

Быстрее всего худеется на безуглеводной белковой диете по Дюкану или Аткинсу.

— Я хорошо отношусь к диетам и перепробовала их практически все, — сказала 49-летняя Екатерина в интервью газете «Аргументы и факты». — По опыту могу сказать, что быстрее всего худеется на безуглеводной белковой диете по Дюкану или Аткинсу, но сидеть на ней долго нельзя — вредно для здоровья. Зато, если нужно быстро сбросить вес, это прекрасный вариант. А вообще я считаю, что для каждой женщины подходит какая-то своя диета, свой способ похудеть. К примеру, моя сестра (модельер Виктория Адриянова. — Прим. ред.) пьет на завтрак зеленые коктейли из свежей зелени, сока лайма и банана. Потом полдня к еде не притрагивается, просто не хочет. Мне ж после такого коктейля есть хочется практически сразу, ничего поделать с собой не могу.