Юлия Проскурякова: «Игорь – заботливый папа»

В Москве прошла церемония вручения премии «Мама года», организованная журналом Moda Topical. Юлия Проскурякова получила награду в номинации «Счастливая мама».

У 34-летней Юлии и ее 57-летнего мужа Игоря Николаева растет дочь Вероника. Сейчас девочке полтора года. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» Проскурякова рассказала, что Николаев — очень заботливый папа.

Малышка его очень любит.

— Я ожидала, что он таким будет, — говорила Проскурякова. — Потому что он очень хорошо относится к своей первой дочери. У Игоря есть все качества для хорошего папы. Он — надежный и ответственный человек, прекрасный мужчина, который обеспечивает всю семью. Он не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он — отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит.

На вопрос о том, не собирается ли она родить второго ребенка, Юлия ответила так:

— Пока нет. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут!