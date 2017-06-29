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Юлия Проскурякова: «Игорь – заботливый папа»

Певица Юлия Проскурякова на церемонии вручения премии «Мама года», Москва, 21 июня 2017.

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Юлия Проскурякова: «Игорь – заботливый папа»
Фото: GlobalLookPress

В Москве прошла церемония вручения премии «Мама года», организованная журналом Moda Topical. Юлия Проскурякова получила награду в номинации «Счастливая мама». 

У 34-летней Юлии и ее 57-летнего мужа Игоря Николаева растет дочь Вероника. Сейчас девочке полтора года. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» Проскурякова рассказала, что Николаев — очень заботливый папа. 

Малышка его очень любит.

— Я ожидала, что он таким будет, — говорила Проскурякова. — Потому что он очень хорошо относится к своей первой дочери. У Игоря есть все качества для хорошего папы. Он — надежный и ответственный человек, прекрасный мужчина, который обеспечивает всю семью. Он не относится к категории людей, которые всегда лежат на диване. Он — отличный помощник, его можно обо всем попросить. Малышка его очень любит. 

На вопрос о том, не собирается ли она родить второго ребенка, Юлия ответила так: 

— Пока нет. Мне нужно восстановиться после рождения Вероники. Женщины меня поймут! 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 29.06.2017 Теги: юлия проскурякова

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