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Мэрайя Кэри: «Он хороший парень»

Певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) в Париже, Франция, 24 июня 2017.

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Мэрайя Кэри: «Он хороший парень»
Фото: GlobalLookPress

Недавно Мэрайя Кэри с дочкой Монро (Monroe) и сыном Морокканом (Moroccan)  приехала во Францию. Фанаты и репортеры караулят ее у дверей отеля, и каждый выход поп-дивы становится событием. 

В прошлом году 47-летняя Мэрайя развелась с отцом своих детей, 36-летним Ником Кэнноном на фоне слухов о его изменах. Похоже, старые обиды уже забыты, и бывшие супруги наладили дружеские отношения. 

Мы сейчас можем посмеяться, пошутить.

— Он хороший парень, — сказала Кэри в интервью телеканалу ET. — С ним несложно дружить. Мы сейчас можем посмеяться, пошутить, и вернуть все хорошее, что у нас было, когда мы были в отношениях. 

Сейчас главное в жизни певицы — это ее дети. 

— Я так люблю их, — сказала Мэрайя. — Невозможно найти слова, чтобы рассказать, как сильно я их люблю.  

Напомним, что после разрыва с Кэнноном Мэрайя была несколько месяцев помолвлена с миллиардером Джеймсом Пэкером (James Packer). Затем она встречалась с танцором Брайаном Танакой (Bryan Tanaka), но эти отношения распались в апреле этого года.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 30.06.2017 Теги: Мэрайя Кэри

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