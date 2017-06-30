Мэрайя Кэри: «Он хороший парень»

Недавно Мэрайя Кэри с дочкой Монро (Monroe) и сыном Морокканом (Moroccan) приехала во Францию. Фанаты и репортеры караулят ее у дверей отеля, и каждый выход поп-дивы становится событием.

В прошлом году 47-летняя Мэрайя развелась с отцом своих детей, 36-летним Ником Кэнноном на фоне слухов о его изменах. Похоже, старые обиды уже забыты, и бывшие супруги наладили дружеские отношения.

Мы сейчас можем посмеяться, пошутить.

— Он хороший парень, — сказала Кэри в интервью телеканалу ET. — С ним несложно дружить. Мы сейчас можем посмеяться, пошутить, и вернуть все хорошее, что у нас было, когда мы были в отношениях.

Сейчас главное в жизни певицы — это ее дети.

— Я так люблю их, — сказала Мэрайя. — Невозможно найти слова, чтобы рассказать, как сильно я их люблю.

Напомним, что после разрыва с Кэнноном Мэрайя была несколько месяцев помолвлена с миллиардером Джеймсом Пэкером (James Packer). Затем она встречалась с танцором Брайаном Танакой (Bryan Tanaka), но эти отношения распались в апреле этого года.