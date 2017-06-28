Наталья Сенчукова: «Раньше ели как будто про запас»

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В Москве прошла церемония вручения премии «Мама года», организованная журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. Наталья Сенчукова получила титул «Жизнерадостная мама». У певицы и ее мужа, солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина, есть сын Василий, которому сейчас 17 лет.

Вес 46-летней Сенчуковой — 53 килограмма. «Конечно, тут и генетика сказалась — у меня, как говорится, «тонкая кость», — объясняла свою безупречную форму певица. — Но и без усилий с моей стороны не обошлось». По словам певицы, она старается высыпаться и правильно питаться. А также ежедневно выходит на пробежку.

Сейчас не понимаю, как можно было раньше так объедаться.

— Высыпаться для меня очень важно, — рассказывала Наталья в интервью журналу «7 Дней». — Как говорится, вся красота женщины — от подушки. (Смеется.) Выхожу на пробежку, делаю какие-то домашние дела и только тогда сажусь за стол. Завтрак у нас очень простой, но в чем-то уникальный. Вот уже много лет одна женщина приносит нам еще теплое козье молоко. Стакан парного молочка и тост из черного хлеба — что может быть вкуснее? Иногда делаю себе яичницу из яиц, которые мой брат привозит из Калужской области, либо варю кашу. Пообедать могу супом, рыбой гриль, салатом или даже обойтись йогуртом или одним бананом. Ужин не позднее семи вечера, тоже что-то легкое. Это по молодости мы с Витей могли набить желудок: борщ с пампушками, свинина с картошкой, пивко, десерт... Ели как будто про запас. А потом Витя бросил курить, слегка располнел и, чтобы вернуться в форму, урезал свои порции в два раза. Я из солидарности последовала его примеру. И сейчас не понимаю, как можно было раньше так объедаться. Нам ведь не нужно много калорий — мы не пашем, в кузне не работаем...