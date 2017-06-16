Юлия Пересильд: «Ничто не могло оскорбить их чувства!»

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На днях в Сочи в рамках фестиваля «Кинотавр» прошла вечеринка Surprise Party. На мероприятии Юлия Пересильд общалась с Полиной Дерипаской (на фото). Также на вечере побывали Роман Абрамович, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и многие другие.

Недавно в интервью для православного журнала «Фома» у Пересильд спросили, что она думает об оскорблении чувств верующих. Эта тема часто всплывает в последнее время, в частности, в связи с театральными постановками.

Важнее спрашивать самого себя: «А я-то сам не оскорбляю чьи-то чувства?»

— Вы знаете, я родом из Пскова, и мне посчастливилось с самого детства встречаться с людьми настоящей церковной жизни: бабушка часто брала меня с собой, когда ездила по святым местам, и я общалась со старцами Печерского монастыря, была у протоиерея Николая Гурьянова на острове Залит, у меня есть знакомые псковские священники, которых я считаю своими друзьями, поэтому я немного «избалована» такими людьми, — начала рассказывать 32-летняя актриса. — Понимаете, вокруг каждого из них очень много недоброжелателей и ненавистников, которые стремились и стремятся сделать им какие-то неприятности. Но ничто не могло их оскорбить! Напротив, их волновало, не задевают ли они кого-то сами. Поэтому мне кажется, важнее всего в любой ситуации спрашивать самого себя: «А я-то сам не оскорбляю чьи-то чувства?» Меня очень беспокоит, что мы сегодня говорим не о главных вещах, которые в действительности должны волновать христианина. Я часто вспоминаю, как отмечалась Пасха в моем детстве. Это было что-то очень тихое, не кичливое, не показное, но при этом исходящее из глубинных переживаний души. И с тех пор у меня сохранилось ощущение веры как чего-то очень хрупкого, хрустального, что нужно стараться беречь. Поэтому я даже не представляю, что кто-то мог бы оскорбить мои чувства… если это не я сама.