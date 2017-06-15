Екатерина Климова: «Даю детям абсолютную свободу»

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Вечером 12 июня на пляже отеля Жемчужина в рамках фестиваля «Кинотавр» прошла вечеринка в честь презентации гостиничного комплекса «Роза Шале». Екатерина Климова появилась на мероприятии, одетая в стиле casual.

У 39-летней Климовой четверо детей. Недавно актриса рассказала о характерах и занятиях своих малышей в интервью журналу «7 Дней».

Школа — это ваша работа.

— Все-таки главный философ у нас — Корней, — поделилась Екатерина. — Матвей — очень подвижный мальчик. Его увлекают бокс, хип-хоп, плавание. А Лиза, к моему удивлению, бросив музыкальную школу и большой теннис, крайне увлечена театральным кружком. Я не имею ничего против их увлечений, даю им абсолютную свободу, повторяю только одно: делайте что хотите, только запомните, пожалуйста, школа — это ваша работа. Вы ходите туда не для того, чтобы дружить, тусоваться и так далее. Существует только один глагол, ради чего туда стоит ходить, — «учиться». И желательно приучиться это делать самостоятельно, не из-под палки. Меня не интересуют их оценки в принципе. Меня интересуют их знания. А пятерки в дневнике — только лишний повод для поощрения и поблажек.