Наталья Ионова: «Два года нам было нелегко друг с другом»

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На вечере в честь окончания кинофестиваля «Кинотавр» Наталья Ионова появилась в белом платье Ulyana Sergeenko Сouture.

Наталья уже больше десяти лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. У пары растут две дочери. Недавно в интервью журналу Woman.ru певица призналась, что совсем недавно их брак переживал не лучшие времена.

— Два года было нам очень нелегко друг с другом, — сказала звезда, которой сейчас 31 год. — Начиналось все как-то издалека, а потом… Пока в дно не упрешься. Нам очень помог наш юбилей. Всем парам советую отмечать совместные праздники — дни знакомства, свадьбы, первого признания. Это возвращает эмоции.

По словам Натальи, их с супругом заел быт. Ей даже стало казаться, что любовь прошла.

Стали случаться скандалы.

— Потом наша обычная история: он хочет остаться дома, а я собираюсь на какой-то ужин, появились разногласия в интересах, стали случаться скандалы, — продолжила рассказ певица. — Правда, у нас так: скандал скандалом, но спать мы ложимся в одну кровать, что нас и спасает всегда. И вот на горизонте забрезжил юбилей, и мы начали к нему готовиться — пересматривать фотографии, видео. В какой-то момент я посмотрела на Сашу и поняла: «Господи, да это же мой самый родной человек, зачем все эти мои претензии?».

Сейчас в их паре все хорошо, артистка даже задумалась о третьем ребенке.