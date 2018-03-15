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Юлия Михальчик: «Сын не любит, когда я пою»

Певица Юлия Михальчик на Российской неделе моды, Москва, 12 марта 2018.

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Юлия Михальчик: «Сын не любит, когда я пою»
Фото: Пресс-служба

Михальчик появилась на показе капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay® в объемной бежевой блузке и обтягивающих джинсах. 

В последних интервью Михальчик признается, что сейчас всю себя посвящает пятилетнему сыну Саше. С отцом ребенка, бизнесменом Владимиром Гоевым, Юлия развелась два года назад. Как ни странно, малышу не нравится, когда мама поет. 

Даже вместо колыбельных просит на ночь сказку почитать.

— Нет, он не любит, когда я пою, — со смехом рассказывала 33-летняя певица в интервью газете «Московский комсомолец». — Даже вместо колыбельных просит на ночь сказку почитать. Вообще тема «мама-певица» в семье не педалируется. Признаться, мне бы совсем не хотелось, чтобы сын пошел по моим стопам, хотя чувство ритма у него определенно есть. Но если Саша вырастет и решит быть артистом, я хочу, чтобы он понимал: эта доля вовсе не легкая, нужен талант и огромное упорство. Каждый раз, выходя на сцену, ты обязан доказывать — ты здесь не просто так. И никогда нельзя останавливаться: чуть запнешься — и все, поминай как звали. К сожалению, таков мир шоу-бизнеса. И спасибо «Фабрике звезд» за ту жесткую школу, которая научила меня в нем выживать. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2018 Теги: Юлия Михальчик

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