Юлия Михальчик: «Сын не любит, когда я пою»

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Михальчик появилась на показе капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay® в объемной бежевой блузке и обтягивающих джинсах.

В последних интервью Михальчик признается, что сейчас всю себя посвящает пятилетнему сыну Саше. С отцом ребенка, бизнесменом Владимиром Гоевым, Юлия развелась два года назад. Как ни странно, малышу не нравится, когда мама поет.

Даже вместо колыбельных просит на ночь сказку почитать.

— Нет, он не любит, когда я пою, — со смехом рассказывала 33-летняя певица в интервью газете «Московский комсомолец». — Даже вместо колыбельных просит на ночь сказку почитать. Вообще тема «мама-певица» в семье не педалируется. Признаться, мне бы совсем не хотелось, чтобы сын пошел по моим стопам, хотя чувство ритма у него определенно есть. Но если Саша вырастет и решит быть артистом, я хочу, чтобы он понимал: эта доля вовсе не легкая, нужен талант и огромное упорство. Каждый раз, выходя на сцену, ты обязан доказывать — ты здесь не просто так. И никогда нельзя останавливаться: чуть запнешься — и все, поминай как звали. К сожалению, таков мир шоу-бизнеса. И спасибо «Фабрике звезд» за ту жесткую школу, которая научила меня в нем выживать.