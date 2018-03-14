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Ольга Ломоносова: «Мы решили приобщить сына к плаванию»

Актриса Ольга Ломоносова на Российской неделе моды, Москва, 12 марта 2018.

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Ольга Ломоносова: «Мы решили приобщить сына к плаванию»
Фото: Пресс-служба

На днях в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia прошел закрытый показ капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay®. Ольга Ломоносова появилась на мероприятии в небрежном спортивном образе: черные брюки, матроска, черный кардиган. 

У Ольги Ломоносовой и ее мужа, актера и режиссера Павла Сафонова, растут трое детей. Младший, Федя, появился на свет всего год назад. Недавно в интервью журналу «Собеседник» звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, что кроха уже учится плавать. 

Конечно, перед первым занятием я немного переживала.

— Федор плавает, а я за ним наблюдаю, — сказала Ломоносова, которой сейчас 39 лет. — Мы решили приобщить сына к плаванию сразу. Девочки у меня не плавали, а Федор — мальчик, ему спорт необходим. Плавание — это движение для ребенка. То он весь день лежит и ничего не делает, а так тренирует разные группы мышц. Конечно, перед первым занятием я немного переживала, но сейчас успокоилась. Ему, кстати, в бассейне очень нравится. Он обожает воду, поэтому чувствует себя прекрасно. Раньше плескались в ванне, но сейчас он уже вырос.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2018 Теги: Ольга Ломоносова

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