Ольга Ломоносова: «Мы решили приобщить сына к плаванию»

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На днях в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia прошел закрытый показ капсульной коллекции Dasha Gauser for Mary Kay®. Ольга Ломоносова появилась на мероприятии в небрежном спортивном образе: черные брюки, матроска, черный кардиган.

У Ольги Ломоносовой и ее мужа, актера и режиссера Павла Сафонова, растут трое детей. Младший, Федя, появился на свет всего год назад. Недавно в интервью журналу «Собеседник» звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, что кроха уже учится плавать.

Конечно, перед первым занятием я немного переживала.

— Федор плавает, а я за ним наблюдаю, — сказала Ломоносова, которой сейчас 39 лет. — Мы решили приобщить сына к плаванию сразу. Девочки у меня не плавали, а Федор — мальчик, ему спорт необходим. Плавание — это движение для ребенка. То он весь день лежит и ничего не делает, а так тренирует разные группы мышц. Конечно, перед первым занятием я немного переживала, но сейчас успокоилась. Ему, кстати, в бассейне очень нравится. Он обожает воду, поэтому чувствует себя прекрасно. Раньше плескались в ванне, но сейчас он уже вырос.