Елена Кулецкая: «Я думала: "Класс, какая я молодец!"»

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Елена Кулецкая появилась на показе коллекции Dasha Gauser for Mary Kay® в красном свитшоте и спортивных штанах.

Недавно в интервью журналу Hello! знаменитая модель рассказала о том, как в 24 года ей удалось купить квартиру в центре Парижа. Тогда же она поступила в Сорбонну.

Мы планируем проводить в ней время, когда выйдем на пенсию.

— Во Франции я начала хорошо зарабатывать, но первые гонорары, понятное дело, спустила в «Галерее Лафайет», — призналась 35-летняя Кулецкая. — Но мне это быстро надоело. А потом я подумала, что раз уж все равно живу в Париже, то, может, не снимать квартиру, а купить ее? Я взяла недостающую сумму в ипотеку и накануне Нового года оформила сделку. Помню, как мы с подружкой купили вина, пришли в эту квартиру, расстелили какую-то клееночку, купленную в супермаркете, — мебели же не было. Пили вино из пластиковых стаканчиков и смотрели в окно, за которым виднелась Эйфелева башня. Я думала: «Класс, какая я молодец!» Сейчас я сдаю эту квартиру, но продавать не собираюсь. Мы со Стасом планируем проводить в ней время, когда выйдем на пенсию. (Улыбается.)