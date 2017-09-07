 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Юлия Барановская: «Запрещаю детям соцсети»

Телеведущая Юлия Барановская на fashion-выставке CPM, Москва, 30 августа 2017.

0 0
Юлия Барановская: «Запрещаю детям соцсети»
Фото: Пресс-служба

Барановская воспитывает троих детей, рожденных в отношениях с Андреем Аршавиным. Артему сейчас 12 лет, Яне 9, Арсению — 5. Ни у кого из них нет аккаунтов в соцсетях. По словам телеведущей, она запрещает малышам общаться в интернете.  

Пока это бесконтрольная зона.

— Пока для моих детей стоит категорический запрет на соцсети, — сказала 32-летняя Юлия в интервью для журнала «7 Дней». — Если бы в Интернете была такая регистрация, что каждый отвечал бы за свои слова, — другое дело. Но пока это бесконтрольная зона. Любой человек, в силу даже не характера, а просто плохого настроения, обиды на кого-то или одиночества, желая получить какую-то реакцию, может написать что угодно. Не думая, что он написал это ребенку, который воспримет это на свой счет. У меня есть соцсети, свой блог я веду сама и вижу, какую реакцию могут вызвать те или иные посты. И я готова отвечать за свои слова. Я у себя на странице говорю все искренне, но при этом отдаю себе отчет, что буду нести ответственность за сказанное, знаю, что реакция будет у кого-то положительная, у кого-то отрицательная, и готова к этому. Сильно сомневаюсь, что маленький ребенок сможет реагировать правильно на неадекватные комментарии. Дети должны подрасти, научиться отвечать за свои слова и поступки, научиться не реагировать на чьи-то высказывания. 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: Юлия Барановская

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору