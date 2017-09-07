Юлия Барановская: «Запрещаю детям соцсети»

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Барановская воспитывает троих детей, рожденных в отношениях с Андреем Аршавиным. Артему сейчас 12 лет, Яне 9, Арсению — 5. Ни у кого из них нет аккаунтов в соцсетях. По словам телеведущей, она запрещает малышам общаться в интернете.

Пока это бесконтрольная зона.

— Пока для моих детей стоит категорический запрет на соцсети, — сказала 32-летняя Юлия в интервью для журнала «7 Дней». — Если бы в Интернете была такая регистрация, что каждый отвечал бы за свои слова, — другое дело. Но пока это бесконтрольная зона. Любой человек, в силу даже не характера, а просто плохого настроения, обиды на кого-то или одиночества, желая получить какую-то реакцию, может написать что угодно. Не думая, что он написал это ребенку, который воспримет это на свой счет. У меня есть соцсети, свой блог я веду сама и вижу, какую реакцию могут вызвать те или иные посты. И я готова отвечать за свои слова. Я у себя на странице говорю все искренне, но при этом отдаю себе отчет, что буду нести ответственность за сказанное, знаю, что реакция будет у кого-то положительная, у кого-то отрицательная, и готова к этому. Сильно сомневаюсь, что маленький ребенок сможет реагировать правильно на неадекватные комментарии. Дети должны подрасти, научиться отвечать за свои слова и поступки, научиться не реагировать на чьи-то высказывания.