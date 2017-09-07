 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Невская: «Каждое утро следую совету французских друзей»

Актриса Анна Невская на fashion-выставке CPM, Москва, 30 августа 2017.

0 0
Анна Невская: «Каждое утро следую совету французских друзей»
Фото: Пресс-служба

Молодые дизайнеры и fashion бренды из 27 стран мира собрались в Москве на выставку Восточной Европы CPM, которая проходит в залах «Экспоцентра».

Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Анна Невская в юности жила во Франции, у нее есть друзья в этой стране. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» Невская рассказала о том, что делают французы, чтобы хорошо выглядеть. 

— Каждое утро, чтобы взбодриться, я следую совету, который получила от своих французских друзей, причем так поступают многие, — сказала 40-летняя Невская. — Они всегда выпивают стакан теплой воды с лимоном и медом. Этот напиток наполняет вас витаминами и дает заряд бодрости на весь день. И в самом деле действует.

Кроме того, Анна старается вести здоровый образ жизни и не забывает про фитнес:

Бывают дни, когда нет времени на сон, не говоря уже о спорте.

— Я очень люблю бассейн, а йогой и пилатесом занимаюсь с инструктором. Действительно, бывают дни, когда нет времени на сон, не говоря уже о спорте. Съемки ведь могут проходить с раннего утра до поздней ночи. Поэтому, чтобы держать свою фигуру в форме, я стараюсь правильно питаться и не позволять себе объедаться на ночь. Пока мне это удается (улыбается).

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: Анна Невская

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору