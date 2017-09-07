Анна Невская: «Каждое утро следую совету французских друзей»

Фото: Пресс-служба

Молодые дизайнеры и fashion бренды из 27 стран мира собрались в Москве на выставку Восточной Европы CPM, которая проходит в залах «Экспоцентра».

Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Анна Невская в юности жила во Франции, у нее есть друзья в этой стране. Недавно в интервью для журнала «Собеседник» Невская рассказала о том, что делают французы, чтобы хорошо выглядеть.

— Каждое утро, чтобы взбодриться, я следую совету, который получила от своих французских друзей, причем так поступают многие, — сказала 40-летняя Невская. — Они всегда выпивают стакан теплой воды с лимоном и медом. Этот напиток наполняет вас витаминами и дает заряд бодрости на весь день. И в самом деле действует.

Кроме того, Анна старается вести здоровый образ жизни и не забывает про фитнес:

Бывают дни, когда нет времени на сон, не говоря уже о спорте.

— Я очень люблю бассейн, а йогой и пилатесом занимаюсь с инструктором. Действительно, бывают дни, когда нет времени на сон, не говоря уже о спорте. Съемки ведь могут проходить с раннего утра до поздней ночи. Поэтому, чтобы держать свою фигуру в форме, я стараюсь правильно питаться и не позволять себе объедаться на ночь. Пока мне это удается (улыбается).