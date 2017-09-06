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Ирина Медведева: «Для меня существует только черное и белое»

Актриса Ирина Медведева на fashion-выставке CPM, Москва, 30 августа 2017.

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Ирина Медведева: «Для меня существует только черное и белое»
Фото: Пресс-служба
Звезда шоу «6 кадров» появилась на модной выставке в элегантном кружевном платье.
 
Бывшая супруга Руслана Алехно родилась в белорусском Бобруйске. Недавно в интервью для газеты «Известия» Медведева рассказала, что слава и переезд в Москву не изменили ее взглядов на жизнь.
 
— Для меня по-прежнему существует только черное и белое, как в плане профессии, так и в отношениях с людьми: предал — до свидания и прочь из моей жизни, любишь — я впускаю тебя в свою душу, — призналась 35-летняя актриса. — Если ты мой друг — ты попал, в общем. (Смеется). Залюблю и задарю подарками.
 
Столь принципиальному человеку сложно обзаводиться полезными связями. 
 

Вы удивитесь, но я не умею дружить с продюсерами и режиссерами.

— Это целая проблема, — говорит Ирина. — Вы удивитесь, но я не умею дружить с продюсерами и режиссерами. Мне постоянно кажется, будто они все думают, что я от них чего-то хочу. (Смеется). Поэтому мне проще с ними не общаться. Это, конечно, не упрощает мне жизнь в профессии. Понимаете, я хочу, чтобы люди чувствовали, что я открытый человек и общаюсь с ними только потому, что они мне нравятся, я их уважаю. Я, увы, не умею делить профессиональное и личное.
 
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1 Не нравится 0 Нравится 06.09.2017 Теги: Ирина Медведева

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