Ирина Медведева: «Для меня существует только черное и белое»

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Звезда шоу «6 кадров» появилась на модной выставке в элегантном кружевном платье.

Бывшая супруга Руслана Алехно родилась в белорусском Бобруйске. Недавно в интервью для газеты «Известия» Медведева рассказала, что слава и переезд в Москву не изменили ее взглядов на жизнь.

— Для меня по-прежнему существует только черное и белое, как в плане профессии, так и в отношениях с людьми: предал — до свидания и прочь из моей жизни, любишь — я впускаю тебя в свою душу, — призналась 35-летняя актриса. — Если ты мой друг — ты попал, в общем. (Смеется). Залюблю и задарю подарками.

Столь принципиальному человеку сложно обзаводиться полезными связями.

Вы удивитесь, но я не умею дружить с продюсерами и режиссерами.

— Это целая проблема, — говорит Ирина. — Вы удивитесь, но я не умею дружить с продюсерами и режиссерами. Мне постоянно кажется, будто они все думают, что я от них чего-то хочу. (Смеется). Поэтому мне проще с ними не общаться. Это, конечно, не упрощает мне жизнь в профессии. Понимаете, я хочу, чтобы люди чувствовали, что я открытый человек и общаюсь с ними только потому, что они мне нравятся, я их уважаю. Я, увы, не умею делить профессиональное и личное.