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Юлия Барановская: «Всегда найдётся тот, кто скажет плохое»

Юлия Барановская на показе Chapurin for Finn Flare, Москва, 12 марта 2017.

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Юлия Барановская: «Всегда найдётся тот, кто скажет плохое»
Фото: GlobalLookPress

В Москве в Москве в рамках Mercedez-Benz Fashion Week состоялся показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/18. Телеведущая Юлия Барановская появилась на шоу в оригинальной ассиметричной тунике. 

В прошлом году Юлия, которой сейчас 31 год, выпустила автобиографическую книгу «Все к лучшему», в которой откровенно рассказала о своей жизни и отношениях в браке с футболистом Андреем Аршавиным. Недавно в интервью для журнала «Красота и здоровье» ее спросили, как она справляется с негативными отзывами. 

Это твой выбор — что слушать и что читать.

— На каждый роток не накинешь платок, — сказала звезда, которой сейчас 31 год. — Безусловно, мы все живые люди, и не очень приятно, когда про тебя говорят гадости. Я помню свой разговор с мамой, который помог мне встать на землю. Перед самым выходом книги она приехала ко мне в Москву и почему-то очень нервничала. Говорит: «Я так не хочу, чтобы эта книга выходила». Я спрашиваю: «Почему?» А она отвечает: «Я не переживу ни одного плохого комментария, я так не хочу, чтобы кто-то потом писал плохое». Мы сели и спокойно поговорили. Я объяснила, что, если она хочет, чтобы про меня никогда ничего не писали плохого, мне нужно запереться дома и ничего не делать. Потому что, если я когда-то переведу бабушку, которая меня попросит о помощи, через дорогу, найдётся человек, который скажет, что я перевела её для того, чтобы отобрать у неё квартиру. И когда я озвучила это маме вслух, до меня самой это дошло — и страх пропал. Всегда, что бы ты ни сделал, кем бы ты ни был, найдётся тот, кто скажет что-то плохое. Это твой выбор — что слушать и что читать. В век социальных сетей видно, как люди безответственны за свои слова. Зачем тогда обращать на них внимание?

 
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0 Не нравится 1 Нравится 14.03.2017 Теги: Юлия Барановская

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