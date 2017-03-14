Анастасия Макеева: «Мне очень хочется детей»

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В Москве началась Mercedez-Benz Fashion Week. Одним из первых состоялся показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/18. На шоу в числе прочих гостей побывала Анастасия Макеева.

Недавно в интервью для Wday.ru актрису спросили, в какой профессии еще профессии она хотела бы добиться успеха.

— Я бы хотела стать хорошей мамой, — призналась 35-летняя звезда. — Считаю, что это самая важная профессия для каждой женщины. Мне очень хочется детей и хочется быть достойной мамой для них. А в остальном я счастлива… Рада, что стала именно актрисой, я востребована и все время стараюсь совершенствоваться в своем деле. Кроме того, обратите внимание, сколько всего я делаю не по своей профессии: организовала женский клуб «Открой себя», детскую художественную академию, продюсирую собственные спектакли, организовываю гастроли и так далее…

Год назад Макеева объявила о том, что разводится с Глебом Матвейчуком. По словам актрисы, им удалось сохранить хорошие отношения:

Не считаю нужным жечь мосты.

— Мы с бывшим мужем остались в нормальных отношениях. Не считаю нужным жечь мосты. Подумайте сами: для чего? Это часть твоей жизни, и ей нужно сказать спасибо, отпустить ее и идти дальше.