Агния Кузнецова: «Однажды я попросила Бога о муже»

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На днях в Москве прошел показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/18. Капсульная коллекция стала результатом сотрудничества финского бренда с российским дизайнером Игорем Чапуриным. Актриса Агния Кузнецова появилась на вечере, одетая в стиле casual: на ней был белый свитер и черные джинсы.

Два года назад Агния вышла замуж за танцора и хореографа Максима Петрова. По словам актрисы, это случилось после серьезной переоценки ценностей. Ей надоели безответственные бойфренды и нравы богемной тусовки в целом. Об этом Кузнецова рассказала в интервью журналу «Караван. Коллекция историй».

В моем воображении сформировался образ человека, который мне нужен.

— Ты просто перестаешь тратить время на тех, на кого его тратить не стоит, — сказала звезда, которой сейчас 31 год. — Ты встречаешься с мужчиной, спрашиваешь как бы между прочим, а что он думает о будущем, собирается ли заводить семью? А он тебе: «Какое там! Мне еще рано». В его тридцать пять. Или сорок два. Или пятьдесят семь. И вот ты смотришь на него: может, он и крут — у него свой бизнес, классная тачка, но для тебя смысла в нем нет никакого. Постепенно в моем воображении сформировался образ человека, который мне нужен, и однажды я попросила Бога о муже: «Господи, пошли мне суженого, чтобы был на пять лет старше, занимался творческой профессией, но не актерской. Чтобы он никогда не был женат и без детей». А год спустя на дне рождения дочери моей подруги Валерии Гай Германики я познакомилась с Максимом — Лера танцевала с ним в паре на проекте «Танцы со звездами».