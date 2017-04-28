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Юлия Барановская: «Грудное вскармливание – способ похудеть»

Юлия Барановская с детьми на благотворительном модном показе, Санкт-Петербург, 23 апреля 2017.

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Юлия Барановская: «Грудное вскармливание – способ похудеть»
Фото: Пресс-служба
Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в благотворительном показе, организованном фондом «Звезды детям». Она прошла по подиуму со своими старшими детьми Артемом и Яной. 

Мама троих детей выглядит как модель. Недавно бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина спросили, как она приходила в форму после родов. 

Лишние килограммы, набранные во время беременности, уходили быстро.

— Во-первых, всех своих детей я кормила, а это для меня самый лучший способ быстро прийти в форму, так как я из тех мам, кто придерживается строгой диеты, когда кормит ребенка, — сказала Барановская, которой сейчас 31 год. — Так что я ела все легкое, приготовленное на пару, ничего жирного — лишние килограммы, набранные во время беременности, уходили быстро. Поэтому мой совет — делайте так, как задумано природой, и по возможности кормите своих детей грудью, придерживаясь правильного питания.

Напомним, что у Барановской и Аршавина растут трое детей: Яна, Артем и Арсений. По словам Юлии, бывший супруг ее никак не поддерживает и с детьми не общается. 

 
0 Не нравится 1 Нравится 28.04.2017 Теги: Юлия Барановская

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