Юлия Барановская: «Грудное вскармливание – способ похудеть»

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Телеведущая Юлия Барановская приняла участие в благотворительном показе, организованном фондом «Звезды детям». Она прошла по подиуму со своими старшими детьми Артемом и Яной.

Мама троих детей выглядит как модель. Недавно бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина спросили, как она приходила в форму после родов.

Лишние килограммы, набранные во время беременности, уходили быстро.

— Во-первых, всех своих детей я кормила, а это для меня самый лучший способ быстро прийти в форму, так как я из тех мам, кто придерживается строгой диеты, когда кормит ребенка, — сказала Барановская, которой сейчас 31 год. — Так что я ела все легкое, приготовленное на пару, ничего жирного — лишние килограммы, набранные во время беременности, уходили быстро. Поэтому мой совет — делайте так, как задумано природой, и по возможности кормите своих детей грудью, придерживаясь правильного питания.

Напомним, что у Барановской и Аршавина растут трое детей: Яна, Артем и Арсений. По словам Юлии, бывший супруг ее никак не поддерживает и с детьми не общается.