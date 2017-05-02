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Алена Свиридова: «Рядом с сыном было слишком много женщин»

Певица Алена Свиридова на открытии магазина, Москва, 22 апреля 2017.

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Алена Свиридова: «Рядом с сыном было слишком много женщин»
Фото: GlobalLookPress
В Москве открылся фирменный корнер марки Laurel. Алена Свиридова пришла на мероприятие в черном платье-рубашке и голубом пальто. 

Младшему сыну Свиридовой Григорию сейчас 13 лет. Недавно в интервью для журнала WomanHit певица рассказала, что мальчик учится в кадетском корпусе. 

В детстве хотела поступить в Суворовское училище.

— Иногда родители реализуют в детях свои мечты, — призналась звезда, которой сейчас 54 года. — Я в детстве очень хотела поступить в Суворовское училище. Я представляла себе и разрабатывала планы, как не буду ходить в баню, чтобы не обнаружили, что я девочка. Как коротко подстригусь; в общем, продержусь как-нибудь. (Смеется.) К тому же у меня отец был военным летчиком, поэтому весомая часть моей жизни была связана с армией… А в какой-то момент я поняла, что рядом с моим сыном слишком много женщин. И это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе.

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2017 Теги: Алена Свиридова

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