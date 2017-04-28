Татьяна Буланова: «После развода отношения стали лучше»

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Певица Татьяна Буланова и ее 9-летний сын Никита приняли участие в благотворительном модном показе, устроенном фондом «Звезды детям». Они демонстрировали одежду модного дома Татьяны Котляревской.

В прошлом году Буланова рассталась со своим мужем, футбольным тренером Владиславом Радимовым, с которым прожила более 10 лет. По слухам, причиной развода стала измена Владислава. Одно время певица не могла говорить об этой ситуации, ей было слишком больно. Теперь, похоже, она уже пришла в себя. Недавно в эфире шоу «Семейный альбом» звезда рассказала, что они с бывшим мужем прекрасно общаются.

— У нас сейчас замечательные отношения. Мне кажется, после развода стали лучше, чем были! — поделилась певица, которой сейчас 48 лет.

Также Буланова вспомнила о том, как распался ее первый брак. Напомним, что с первым супругом, музыкантом Николаем Тагриным она прожила 13 лет.

Если бы я и сейчас влюбилась, было бы проще.

— Дело в том, что с Колей я развелась потому, что влюбилась во Влада, — призналась певица. — А с Владом я рассталась по совсем другой причине. Я решила, что так будет правильно и лучше. Конечно, если бы я и сейчас влюбилась, я бы перешла в новое состояние, и было бы проще. А так грустно это всё.