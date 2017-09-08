Яна Поплавская: «Как вы воспринимаете "слуг народа"?»

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Недавно Яна Поплавская написала в Facebook пост «о лживой социально-толерантной мерзости», который собрал 10 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев. Сейчас актриса уже удалила этот текст, но он успел разойтись по СМИ. Звезда протестует против неприличных сцен в театрах. Заодно Яна прошлась по современным чиновникам:

Мой прапрадед был офицером царской армии.

— А как вы воспринимаете словосочетание «слуги народа»? Отрицательно. Но ведь изначально же было по-другому, — пишет 50-летняя Поплавская. — Мой прапрадед, я его застала, был офицером царской армии, у нас дома есть наградная Библия царя Николая. До последних дней своей жизни он говорил: «Служил Отечеству. Служил своему народу». Он прошёл все войны с простреленным позвоночником, в корсете. А сегодня вы знаете о зарплатах депутатов? Это сотни тысяч рублей. Меня очень волнует вопрос: если ты решил посвятить себя на какое-то количество времени, пусть на 5 лет, служению своему народу, то как же ты можешь наблюдать жизнь людей из окна своей машины? Только человек, который живёт на такую же зарплату, как его соотечественники, сможет понять: как ездить в общественном транспорте, что такое продуктовая корзина, как платить за ЖКХ.