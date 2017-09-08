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Олеся Судзиловская: «Я хочу спрятаться за чью-то спину»

Актриса Олеся Судзиловская на fashion-выставке CPM, Москва, 31 августа 2017.

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Олеся Судзиловская: «Я хочу спрятаться за чью-то спину»
Фото: Пресс-служба

Недавно Судзиловская изобразила стальную бизнес-леди в фильме Натальи Меркуловой «Яна+Янко». По словам актрисы, у нее в жизни были периоды, когда она оставалась одна и скучала по надежному мужскому плечу.

Я поняла, что просто устала работать.

— Мужчины, которых встречала, начинали первое свидание с вопроса: сколько вам нужно денег, чтобы быть счастливой?! — Рассказывала 43-летняя актриса в интервью газете «Известия». — У меня было ощущение, что я интервью даю, и на этом встречи заканчивались. Был такой типаж мужчин, которые говорили, что не состоялись в различных ипостасях, но думают, что из них выйдет отличный муж. Я понимала, что это тоже не мое — как и любая женщина, я хочу спрятаться за чью-то спину, чувствовать уверенность. В какой-то момент я даже поняла, что просто устала работать. Еще был жив мой папа, Царство ему Небесное, который появлялся, как волшебник, и мог меня спасти. Так что я облегченный вариант героини. И в какой-то момент тоже поняла, что без дяденьки-то никуда. Что необходимо любить, отдавать и чувствовать поддержку.

Напомним, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, у пары растут двое сыновей. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: Олеся Судзиловская

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