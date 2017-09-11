Лариса Вербицкая: «Муж очень заботливый, просто невероятно!»

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Во всех интервью знаменитая телеведущая с благодарностью отзывается о своем супруге, телеоператоре ВГТРК Александре Дудове. Недавно в интервью для журнала «7 Дней» Вербицкая рассказала, что муж всегда и во всем помогает ей и поддерживает.

Муж ни разу не упрекнул меня в том, что я много работаю.

— Муж очень заботливый, просто невероятно! — Сказала 57-летняя звезда. — Когда я уезжала на съемку или гастроли, всегда находила в своей сумочке записку от Саши с трогательными, очень личными посланиями, пожеланиями удачи, признаниями в любви... Мне невероятно повезло еще и в том, что более чем за тридцать лет совместной жизни мой муж ни разу ни словом, ни делом не упрекнул меня в том, что я много работаю и меня не бывает дома. Может быть, потому, что он и сам много работал. У нас в семье всегда действовало золотое правило: кто дома, тот и за старшего. Когда Саша уезжал в командировку или был занят на съемках, детьми занималась я.