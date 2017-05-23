Ксения Собчак: «В соцсетях сидит половина Украины»
Журналистка Ксения Собчак на благотворительном балу, Санкт-Петербург, 21 мая 2017.
Недавно президент Украины запретил соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Яндекс и ряд других российских сайтов. Собчак отреагировала на это решение в эфире телеканала «Дождь». Она обратилась к Петру Порошенко с обвинительной речью:
Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца.
— Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца, — сказала, в частности, 35-летняя Собчак. — Потому что вы один, а в этих соцсетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором.
Также Ксения затронула тему международного имиджа Украины в свете таких законов:
— У вас невероятная способность создавать себе врагов из прежде лояльных граждан. Своим указом вы сплотили международных правозащитников, батальон «Азов» и сочувствовавших вам россиян, которые в один день объявили вас врагом свободы слова. И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано: это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на Евровидение и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря - передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда.
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Обсуждение 6
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ПрелестьБезнадёжное уродство - первая мысль от этой "дамы"
23.05.17 15:02
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СимаВыправка у Собчак плохая, осанка никудышная, видео достаточно видели. Одно достоинство во внешности это талия и стройность, хотя умеет иногда выглядеть стильно. Но это не главное, конечно, можно и с фиговой внешностью и вкусом, быть хорошей женщиной, личностью. Собчак очевидно интересная и яркая для масс, но мне она не симпатичная именно по ее внутренним качествам, не из за внешности.
23.05.17 13:32
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KoshkaУже и горб вырос у неё, а все лезет вперёд на баррикады.
23.05.17 08:21
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НикиВиктория Бекхем никогда не улыбается на фото, потому что считает, что у нее некрасивая улыбка. Это правило иногда надо применять и многим нашим теледивам, в частности, Ксении. Ну не идет ей такая улыбка, извините.
23.05.17 07:33
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ХАНВы не в тренде! Сейчас в почете естественные лица людей, постановочные фото (тем более милые мордашки дурашек) не ценятся. Интересен человек - как он есть. Эмоции отчасти передают суть человека. Дошло? Или зашоренность не поможет? Про горб ... вы не остеопат случаем или может муж у вас из "ихних" будет и научил .... Холодно, вот и стоит так. А выправка у нее - кадровый офицер позавидует (см. другие фотки)ю А почему под зад??? И чувырле??? Брик - вы то чего добились и вы кто и что?
23.05.17 10:58
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