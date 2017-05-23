Ксения Собчак: «В соцсетях сидит половина Украины»

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На днях в Санкт-Петербурге состоялся «Цветочный Бал» благотворительного фонда футболиста Александра Кержакова «Звезды детям». Помимо Ксении Собчак мероприятие посетили Игорь Верник, Андрей Малахов, Дмитрий Хрусталев, Ольга Орлова и другие.

Недавно президент Украины запретил соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Яндекс и ряд других российских сайтов. Собчак отреагировала на это решение в эфире телеканала «Дождь». Она обратилась к Петру Порошенко с обвинительной речью:

Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца.

— Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца, — сказала, в частности, 35-летняя Собчак. — Потому что вы один, а в этих соцсетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором.

Также Ксения затронула тему международного имиджа Украины в свете таких законов:

— У вас невероятная способность создавать себе врагов из прежде лояльных граждан. Своим указом вы сплотили международных правозащитников, батальон «Азов» и сочувствовавших вам россиян, которые в один день объявили вас врагом свободы слова. И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано: это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на Евровидение и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря - передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда.