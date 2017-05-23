 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ксения Собчак: «В соцсетях сидит половина Украины»

Журналистка Ксения Собчак на благотворительном балу, Санкт-Петербург, 21 мая 2017.

3 0
Ксения Собчак: «В соцсетях сидит половина Украины»
Фото: Пресс-служба
На днях в Санкт-Петербурге состоялся «Цветочный Бал» благотворительного фонда футболиста Александра Кержакова «Звезды детям». Помимо Ксении Собчак мероприятие посетили Игорь Верник, Андрей Малахов,  Дмитрий Хрусталев, Ольга Орлова и другие.

Недавно президент Украины запретил соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Яндекс и ряд других российских сайтов. Собчак отреагировала на это решение в эфире телеканала «Дождь». Она обратилась к Петру Порошенко с обвинительной речью:

Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца.

— Воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца, — сказала, в частности, 35-летняя Собчак. — Потому что вы один, а в этих соцсетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором.

Также Ксения затронула тему международного имиджа Украины в свете таких законов:

— У вас невероятная способность создавать себе врагов из прежде лояльных граждан. Своим указом вы сплотили международных правозащитников, батальон «Азов» и сочувствовавших вам россиян, которые в один день объявили вас врагом свободы слова. И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано: это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на Евровидение и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря - передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда.

 

 
0 Не нравится 3 Нравится 23.05.2017 Теги: Ксения Собчак

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
  • Прелесть
    Безнадёжное уродство - первая мысль от этой "дамы"
    		23.05.17 15:02
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сима
    Выправка у Собчак плохая, осанка никудышная, видео достаточно видели. Одно достоинство во внешности это талия и стройность, хотя умеет иногда выглядеть стильно. Но это не главное, конечно, можно и с фиговой внешностью и вкусом, быть хорошей женщиной, личностью. Собчак очевидно интересная и яркая для масс, но мне она не симпатичная именно по ее внутренним качествам, не из за внешности.
    		23.05.17 13:32
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Уже и горб вырос у неё, а все лезет вперёд на баррикады.
    		 23.05.17 08:21
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ники
    Виктория Бекхем никогда не улыбается на фото, потому что считает, что у нее некрасивая улыбка. Это правило иногда надо применять и многим нашим теледивам, в частности, Ксении. Ну не идет ей такая улыбка, извините.
    		 23.05.17 07:33
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ХАН
      Вы не в тренде! Сейчас в почете естественные лица людей, постановочные фото (тем более милые мордашки дурашек) не ценятся. Интересен человек - как он есть. Эмоции отчасти передают суть человека. Дошло? Или зашоренность не поможет? Про горб ... вы не остеопат случаем или может муж у вас из "ихних" будет и научил .... Холодно, вот и стоит так. А выправка у нее - кадровый офицер позавидует (см. другие фотки)ю А почему под зад??? И чувырле??? Брик - вы то чего добились и вы кто и что?
      		23.05.17 10:58
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору