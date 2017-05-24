Ольга Орлова: «Открыла для себя новый вид спорта»

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21 мая в Санкт-Петербурге состоялся «Цветочный Бал» благотворительного фонда футболиста Александра Кержакова «Звезды детям». За вечер организаторам удалось собрать 25 500 000 рублей. Все средства пойдут на помощь детям.

У 39-летней Орловой фигура юной девушки. Недавно в интервью журналу «7 Дней» экс-солистка группы «Блестящие» рассказала о том, как она поддерживает себя в форме. Выяснилось, что у звезды довольно необычный метод тренировок.

В итоге ты худеешь, причем не резко, а постепенно, с закреплением результата.

— Я открыла для себя EMS-технологию — тренировки в специальном жилете, когда мышцы работают с помощью электростимуляции, — говорит Орлова. — Уверена, что за ней будущее. Во время занятия ты делаешь обычные упражнения, но без дополнительных спортивных снарядов. Например, имитируешь поднятие штанги без самой штанги. Весь процесс контролирует тренер. Удивительно, но это безумно сложно. 25-30 минут тренировки легко заменяют четыре часа напряженной работы на обычных тренажерах. И результат потрясающий: прорабатываются все мышцы, оформляется рельеф тела, все подтягивается. Также немаловажно, что в итоге ты худеешь, причем не резко, а постепенно, с закреплением результата. По сути, это отдельный вид спорта. Люди занимаются им регулярно три раза в неделю, чаще нельзя. Кстати, таким образом тренируются спортсмены, получившие травму, — чтобы в реабилитационный период мышцы не атрофировались без привычных нагрузок. Впервые я столкнулась с этим методом в Германии, когда оперировала связки на ноге.