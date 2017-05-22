Николь Кидман: «Мама – убежденная феминистка»

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На премьере фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Николь Кидман появилась в серебристом платье Rodarte. Актриса сыграла одну из главных ролей в этой картине. На фотографии рядом с Кидман режиссер Джон Кэмерон Митчелл (John Cameron Mitchell).

В одном из последних интервью Николь рассказала, что ее мать - феминистка. Причем Жанель (Janelle) так настаивала, что дочки должны быть самостоятельными, что иногда юной Кидман казалось, что ее не любят.

Вообще мама очень строго нас контролировала.

— Мама – убежденная феминистка, — сказала 49-летняя Кидман в интервью журналу Psychologies. — Она до такой степени всегда настаивала на нашей с сестрой самостоятельности, что мы порой чувствовали себя едва ли не отверженными. Мама настаивала, что не будет нянчиться с нами, считала, что мы должны быть во всем независимыми. Вот пример. Я приходила из школы с жалобами на прозвища. А уже в четвертом классе я достигла метра 75 сантиметров и к тому же была бледна, как бумага, – в Австралии-то, в раю бронзовотелых серфингистов! За все это меня дразнили Цаплей. Так вот, я приходила в слезах из школы, а там ждала мама-феминистка, которая честила меня за то, что я завишу от мнений посторонних и от навязанных неизвестно кем стандартов! Кроме того, мама боролась с моей леворукостью. Тогда было принято переучивать левшей на правшей, мне это давалось со слезами, а родители считали, что надо, и не потому, что надо быть правшой, а потому что нужно «учиться преодолевать себя». Вообще мама очень строго нас контролировала.