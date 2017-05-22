 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Николь Кидман: «Мама – убежденная феминистка»

Актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) на премьере фильма, Канны, Франция, 21 мая 2017.

2 0
Николь Кидман: «Мама – убежденная феминистка»
Фото: GlobalLookPress
На премьере фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» Николь Кидман появилась в серебристом платье Rodarte. Актриса сыграла одну из главных ролей в этой картине. На фотографии рядом с Кидман режиссер Джон Кэмерон Митчелл (John Cameron Mitchell). 

В одном из последних интервью Николь рассказала, что ее мать - феминистка. Причем Жанель (Janelle) так настаивала, что дочки должны быть самостоятельными, что иногда юной Кидман казалось, что ее не любят.

Вообще мама очень строго нас контролировала.

— Мама – убежденная феминистка, — сказала 49-летняя Кидман в интервью журналу Psychologies. — Она до такой степени всегда настаивала на нашей с сестрой самостоятельности, что мы порой чувствовали себя едва ли не отверженными. Мама настаивала, что не будет нянчиться с нами, считала, что мы должны быть во всем независимыми. Вот пример. Я приходила из школы с жалобами на прозвища. А уже в четвертом классе я достигла метра 75 сантиметров и к тому же была бледна, как бумага, – в Австралии-то, в раю бронзовотелых серфингистов! За все это меня дразнили Цаплей. Так вот, я приходила в слезах из школы, а там ждала мама-феминистка, которая честила меня за то, что я завишу от мнений посторонних и от навязанных неизвестно кем стандартов! Кроме того, мама боролась с моей леворукостью. Тогда было принято переучивать левшей на правшей, мне это давалось со слезами, а родители считали, что надо, и не потому, что надо быть правшой, а потому что нужно «учиться преодолевать себя». Вообще мама очень строго нас контролировала. 

 

 
0 Не нравится 2 Нравится 22.05.2017 Теги: Николь Кидман

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору