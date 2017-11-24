Ксения Алферова: «Было бы лукавством сказать, что я рада»

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Ксения Алферова появилась на показе новой коллекции Natalia Gart в элегантном нежно-голубом платье.

Алферова три года вела передачу «Жди меня». В сентябре этого года «Первый канал» решил не продлевать контракт с компанией ВИD, которая делала телепередачу. Теперь «Жди меня» выходит на канале НТВ с новой ведущей: на место Алферовой взяли Юлию Высоцкую.

«Дорогие мои, вчера узнала о том, что программа «Жди меня» нашла новое место жительства на канале НТВ, — написала об этих изменениях 43-летняя актриса в своем Instagram. — Слава Богу! Также узнала, что канал поставил свою, новую ведущую — Юлию Высоцкую. Я рада, что герои будут в надёжных руках.

По словам Ксении, она не знакома с Высоцкой лично. «Но когда вижу журналы с ее интервью, всегда покупаю, мне кажется, это одна из немногих на нашем медиа пространстве живых людей!» – пишет Алферова.

Все течёт, все меняется.

«Было бы лукавством сказать, что я рада, что меня в этой программе больше не будет, — продолжила телеведущая. — Конечно же, мне грустно. Конечно же, мне будет не хватать встреч с потрясающими героями, с талантливой, уютной и тёплой командой «Жди меня», будет не хватать этой неповторимой атмосферы, которую вы чувствуете сидя у экранов! Но мне кажется, это естественный ход вещей! Все течёт, все меняется, новый опыт появляется, новые вершины покоряются, новые люди встречаются!»