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Дмитрий Дибров: «Она выставляет фотографии с утра до ночи»

Телеведущий Дмитрий Дибров на промо-мероприятии, Москва, 21 ноября 2017.

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Дмитрий Дибров: «Она выставляет фотографии с утра до ночи»
Фото: Пресс-служба

Компания Bang & Olufsen представила в Московском музее современного искусства свои технические новинки. Помимо Дмитрия Диброва вечер посетили Марина Юдашкина, Олеся Бословяк, Екатерина Одинцова, Василий Церетели и другие.

Брак 58-летнего телеведущего и 28-летней красавицы Полины выглядит идеальным. Супруги в каждом интервью хвалят друг друга. И все же иногда супруги ссорятся. В частности, из-за инстаграма. 

Теперь она сидит там меньше.

— Она выставляет фотографии с утра до ночи, — возмущался Дибров в интервью журналу «Собеседник». — Первые полтора года я ее не ругал за это, а потом в общем-то вскипел. Если бы она это делала только при мне, бог с ней. У нее есть инстаграм, а у меня Pink Floyd и девятнадцать гитар. Ну и отлично: она в интернете, а я на гитарах играю. Можно договориться. Но когда она это приучилась делать при достойных людях, каждый из которых имеет свой сектор в отечественной культуре, тут я уже вспылил. Теперь она сидит там меньше.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Дмитрий Дибров

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