Алексей Кортнев: «Это стало хорошей доброй модой»

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В Продюсерском центре Игоря Сандлера состоялся X Международный конкурс юных и молодых исполнителей «Золотая нота». Помимо лидера группы «Несчастный случай» на мероприятии побывали певец Иосиф Кобзон, продюсер Бари Алибасов и многие другие.

Кортнев часто принимает участие в различных благотворительных акциях: помогает больным детям и домам престарелых. Недавно в интервью для портала Pravmir.ru музыкант порассуждал о благотворительности в России.

В 90-е годы невозможно было себе это представить.

— Это стало хорошей доброй модой, и я совершенно не стесняюсь этого выражения, — говорит артист, которому сейчас 51 год. — Так же, как стало модно останавливаться перед пешеходным переходом или пропускать автомобиль, который выруливает из двора. В 90-е годы невозможно было себе это представить, и это появилось именно как мода, которой сознательно занимались несколько прекрасных людей на замечательных радиостанциях, которые прямо говорили, что это модно и правильно – пропустить пешехода. Так же и сейчас убеждают, что пожертвовать 25 рублей в приют для бездомных кошек – это модно, сделай это. И это уже работает. Думаю, будет работать еще больше. И это хорошо для тех условий, в которых мы живем. Когда государство мало заботится о своих гражданах, граждане заботятся о себе сами, друг о друге.