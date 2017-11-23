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Алексей Кортнев: «Это стало хорошей доброй модой»

Музыкант Алексей Кортнев на конкурсе «Золотая нота», Москва, 17 ноября 2017.

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Алексей Кортнев: «Это стало хорошей доброй модой»
Фото: GlobalLookPress

В Продюсерском центре Игоря Сандлера состоялся X Международный конкурс юных и молодых исполнителей «Золотая нота». Помимо лидера группы «Несчастный случай» на мероприятии побывали певец Иосиф Кобзон, продюсер Бари Алибасов и многие другие.

Кортнев часто принимает участие в различных благотворительных акциях: помогает больным детям и домам престарелых. Недавно в интервью для портала Pravmir.ru музыкант порассуждал о благотворительности в России. 

В 90-е годы невозможно было себе это представить.

— Это стало хорошей доброй модой, и я совершенно не стесняюсь этого выражения, — говорит артист, которому сейчас 51 год. — Так же, как стало модно останавливаться перед пешеходным переходом или пропускать автомобиль, который выруливает из двора. В 90-е годы невозможно было себе это представить, и это появилось именно как мода, которой сознательно занимались несколько прекрасных людей на замечательных радиостанциях, которые прямо говорили, что это модно и правильно – пропустить пешехода. Так же и сейчас убеждают, что пожертвовать 25 рублей в приют для бездомных кошек – это модно, сделай это. И это уже работает. Думаю, будет работать еще больше. И это хорошо для тех условий, в которых мы живем. Когда государство мало заботится о своих гражданах, граждане заботятся о себе сами, друг о друге.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2017 Теги: Алексей Кортнев

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