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Владимир Машков: «Были разные виды оскорблений»

Актер Владимир Машков на церемонии вручения премии Олега Табакова, Москва, 27 марта 2017.

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Владимир Машков: «Были разные виды оскорблений»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Московском театре Олега Табакова вручили премии. Церемония традиционно проходит в Международный День театра. В этом году один из призов получил Владимир Машков. 

Одна из последних работ 53-летнего артиста — роль в фильме «Дуэлянт». Машков изобразил страстного любителя дуэлей. В интервью для Wday.ru актер порассуждал об обычаях девятнадцатого века. 

Самим смыслом дуэли люди повышали свой статус.

— Сейчас трудно понять, что это было дворянское развлечение, — сказал знаменитый артист. — То есть самим смыслом дуэли люди повышали свой статус. Тут же появилась бюрократия: оскорбление первой степени, второй и так далее. Точнейшие правила, которые должен соблюдать. Откуда перчатка как вызов появилась, знаете? Дело в том, что были разные виды оскорблений. Оскорбление словом — одно, а если действием или покушением на действие — тогда точно надо стреляться. То есть если человек замахнулся на другого, или, не дай бог, ударил — точно стрельба. Причем, на невыгодных условиях. Поэтому перчатка — это когда в твою сторону что-то летит, и, значит, не ответить невозможно. Так и проверяли людей.

 
0 Не нравится 1 Нравится 31.03.2017 Теги: Владимир Машков

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