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Джессика Честейн: «С ним я очень счастлива»

Актриса Джессика Честейн (Jessica Chastain) на презентации, Лас-Вегас, США, 28 марта 2017.

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Джессика Честейн: «С ним я очень счастлива»
Фото: GlobalLookPress

Презентация кинокомпании STX состоялась в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе на днях. Помимо Джессики Честейн на мероприятии побывали Кара Делевинь (Cara Delevingne), Мила Кунис и многие другие. 

40-летняя Джессика никогда не была замужем. Сейчас она встречается с Джаном Лукой Пасси ди Препозуло (Gian Luca Passi de Preposulo), исполнительным директором бренда Moncler. 

Встречаюсь с замечательным итальянцем.

Мне всегда было сложно найти  спутника жизни, сказала Честейн в интервью журналу Hello! Во-первых, потому что мой отец - пожарный и настоящий герой. Каждому молодому человеку приходилось смиряться с тем, что папу он не переплюнет. А после старта карьеры в кино появилось еще одно правило: «Никаких отношений с актерами». Хочу быть уверена, что известна благодаря моим работам, а не потому, что встречаюсь с какой-то звездой. Да и как я пойму, что это отношения, а не спектакль одного актера, играющего в любовь? Сейчас я встречаюсь с замечательным итальянцем, который занимается модой. Лука не имеет никакого отношения к кино, и с ним я очень счастлива.

 
0 Не нравится 1 Нравится 31.03.2017 Теги: Джессика Честейн

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