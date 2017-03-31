Джессика Честейн: «С ним я очень счастлива»

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Презентация кинокомпании STX состоялась в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе на днях. Помимо Джессики Честейн на мероприятии побывали Кара Делевинь (Cara Delevingne), Мила Кунис и многие другие.

40-летняя Джессика никогда не была замужем. Сейчас она встречается с Джаном Лукой Пасси ди Препозуло (Gian Luca Passi de Preposulo), исполнительным директором бренда Moncler.

Встречаюсь с замечательным итальянцем.

— Мне всегда было сложно найти спутника жизни, — сказала Честейн в интервью журналу Hello! — Во-первых, потому что мой отец - пожарный и настоящий герой. Каждому молодому человеку приходилось смиряться с тем, что папу он не переплюнет. А после старта карьеры в кино появилось еще одно правило: «Никаких отношений с актерами». Хочу быть уверена, что известна благодаря моим работам, а не потому, что встречаюсь с какой-то звездой. Да и как я пойму, что это отношения, а не спектакль одного актера, играющего в любовь? Сейчас я встречаюсь с замечательным итальянцем, который занимается модой. Лука не имеет никакого отношения к кино, и с ним я очень счастлива.