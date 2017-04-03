Сергей Гармаш: «Она умеет прощать и умеет слышать»

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30-я по счету церемония вручения наград кинопремии «Ника» прошла в театре имени Моссовета. В числе гостей мероприятия помимо Сергея Гармаша были Александр Сокуров, Марина Александрова, Владимир Меньшов, Борис Грачевский, Александр Филиппенко, Вячеслав Манучаров и многие другие.

Гармаш более тридцати лет женат на актрисе театра «Современник» Инне Тимофеевой. У них есть взрослые дочь и сын. Недавно в интервью журналу Wday.ru актер рассказал о том, за что он благодарен своей супруге.

Благодарю жену за терпение.

— За тыл, каким она является для меня всю жизнь, — перечислял артист, которому сейчас 58 лет. — За ее руку в моей руке, мне с ней хорошо. За то, что мы просто встретились в этой жизни и она согласилась сделать шаг мне навстречу. Конечно же за ее невероятное терпение, она боролась, борется и не прекращает бороться с моими недостатками, неправильным поведением. За то, что она родила мне дочь и сына, умеет прощать и умеет слышать. Может, кому-то мои слова покажутся общими и пафосными, но для меня это крайне важно. Конечно, Инна во многом изменила меня, иначе быть не могло.