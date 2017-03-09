Владимир Левкин: «Я вырос в простой советской семье»

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В Музее человека «Живые системы» состоялось открытие Сезона космоса. На мероприятии побывали экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин с женой Мариной Ичетовкиной и актриса Наталья Лесниковская с сыновьями Марком и Егором.

У Левкина и его четвертой по счету супруги Марины растет дочка Ника, которой сейчас 4 года. Также у 49-летнего артиста есть взрослая дочь Виктория от первого брака. Недавно в интервью для издания Vokrug.tv артиста спросили, что самое главное, чему семья должна научить ребенка.

Дочерям я стараюсь передать то, чему меня научили мои родители.

— У каждого человека свой жизненный путь, но своим дочерям я стараюсь передать то, чему меня научили мои родители, — сказал Владимир. — Я вырос в простой советской семье: папа был военным, а мама — детским врачом. Родители научили меня трудолюбию, дисциплине, терпению, усидчивости, любви к людям и к делу, которым занимаешься. Когда я попал в группу «На-На», родительское воспитание мне очень помогло. Со стороны мы, «нанайцы», выглядели баловнями судьбы: у нас все получалось легко и просто. Но за всем этим стоял огромный труд! Неважно, во сколько легли спать накануне — в десять утра все обязаны собраться на репетицию. Первый отпуск у нас был через семь лет после образования группы.