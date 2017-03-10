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Том Хиддлстон: «Тейлор — потрясающая женщина»

Том Хиддлстон (Tom Hiddleston) на премьере фильма «Конг: Остров черепа», Голливуд, США, 8 марта 2017.

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Том Хиддлстон: «Тейлор — потрясающая женщина»
Фото: GlobalLookPress

Премьера блокбастера «Конг: Остров черепа» прошла в Голливуде на днях. Том Хиддлстон сыграл в нем главную роль. Сюжет такой: на неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они обнаруживают мир, населенный гигантскими животными и вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению. 

Отношения 36-летнего Хиддлстона и 27-летней Тейлор Свифт (Taylor Swift) продлились всего четыре месяца: с июня по сентябрь 2016. Но Тома все еще продолжают спрашивать об этом романе. Актеру уже сильно надоели эти разговоры. В интервью газете The Telegraph Хиддлстона спросили, жалеет ли он об этих отношениях.

Каждый человек имеет право на частную жизнь.

— И о чем, по-вашему, я должен жалеть? — Раздраженно ответил Том. — Я предпочел бы об этом не говорить, если можно. Каждый человек имеет право на частную жизнь. Я люблю то, что я делаю, и я полностью посвящаю себя искусству и шоу-бизнесу, и я не смешиваю понятия. Я работаю в публичной сфере и у меня есть личная жизнь. И это две разные вещи.

В прошлом месяце Хиддлстон рассказал журналу GQ, что его летний роман со Свифт был абсолютно «реален». «Тейлор потрясающая женщина», сказал он. «Она щедра, добра и прекрасна, и мы замечательно проводили время».

 

 
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1 Не нравится 2 Нравится 10.03.2017 Теги: Том Хиддлстон

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