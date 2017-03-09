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Леонид Ярмольник: «Раздражает, когда пишут с ошибками»

Артист Леонид Ярмольник на презентация фильма «Доверие», Москва, 1 марта 2017.

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Леонид Ярмольник: «Раздражает, когда пишут с ошибками»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Центре документального кино состоялась закрытая презентация нового проекта Валерии Гай Германики «Доверие». Помимо Леонида Ярмольника мероприятие посетили Максим Матвеев, Илья Бачурин, Елена Ханга, Вячеслав Манучаров и другие. 

Недавно Ярмольник, которому сейчас 63 года, признался, что не любит социальные сети. Люди, которые пишут в соцсетях, кажутся знаменитому артисту неинтересными собеседниками.  

У меня возникает ощущение, что все это — недостаточно грамотно.

— С молодежью у меня общий язык есть — вроде я все догоняю, все секу... Так что нет ощущения, что я отстал от трамвая, — сказал Леонид Исаакович в интервью газете «Комсомольская правда». — Правда, тратить время на соцсети у меня не получается. Я пользуюсь интернетом, конечно, в широком объеме, но это почта — сценарии, письма, и это поиск нужной информации. А в соцсетях ты ищешь единомышленников или, наоборот, пытаешься высказать свое «фи». И каждый раз, когда я залезаю в соцсети, у меня возникает ощущение, что все это — недостаточно грамотно, недостаточно по-русски. Что очень раздражает: когда я вижу, что человек пишет с ошибками, он уже не очень мне интересен с точки зрения образования и культуры. После этого уже не чувствуешь к нему уважения.

 

 
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0 Не нравится 6 Нравится 09.03.2017 Теги: Леонид Ярмольник

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