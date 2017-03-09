Леонид Ярмольник: «Раздражает, когда пишут с ошибками»
Артист Леонид Ярмольник на презентация фильма «Доверие», Москва, 1 марта 2017.
На днях в Центре документального кино состоялась закрытая презентация нового проекта Валерии Гай Германики «Доверие». Помимо Леонида Ярмольника мероприятие посетили Максим Матвеев, Илья Бачурин, Елена Ханга, Вячеслав Манучаров и другие.
Недавно Ярмольник, которому сейчас 63 года, признался, что не любит социальные сети. Люди, которые пишут в соцсетях, кажутся знаменитому артисту неинтересными собеседниками.
У меня возникает ощущение, что все это — недостаточно грамотно.
— С молодежью у меня общий язык есть — вроде я все догоняю, все секу... Так что нет ощущения, что я отстал от трамвая, — сказал Леонид Исаакович в интервью газете «Комсомольская правда». — Правда, тратить время на соцсети у меня не получается. Я пользуюсь интернетом, конечно, в широком объеме, но это почта — сценарии, письма, и это поиск нужной информации. А в соцсетях ты ищешь единомышленников или, наоборот, пытаешься высказать свое «фи». И каждый раз, когда я залезаю в соцсети, у меня возникает ощущение, что все это — недостаточно грамотно, недостаточно по-русски. Что очень раздражает: когда я вижу, что человек пишет с ошибками, он уже не очень мне интересен с точки зрения образования и культуры. После этого уже не чувствуешь к нему уважения.
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Обсуждение 6
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Сара ТверьДа . о каком уважении ??? и к кому ??? идет речь ??? он его прооосто ! не достоин ! он ..." культурный "?! он ?? " образованный ""?!? ..не смешите мои тапочки ....тьфу ..
18.03.17 23:39
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Клара ВладивостокА а а ??? вы думаете ?? вы ?? интересный собеседник ?? и я тоже ! не испытываю с вам уважения !!!!!
18.03.17 23:33
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Елена СочиКлаааассс ! молодцы девчонки ! так ему и надо ! грязный ярмольник ! с грязным языком и совестью !!!!!!!!!!! ату его !
18.03.17 23:30
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КАрина МоскваНикчемный " артист " ..никакой ..!!! злится на россиян - поливает их грязью !! поганым языком ! некто ..япрмольник ...валите и расскажите ( за ....отдельную плату . есЬтесЬтно !!! как ? без этого ??? ) на прибалтийских радио - какие россияне " дураки/ тупоголовые " ...вали - вали .. япртрмольник ....
18.03.17 23:24
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Марика уфаОч зря . что не любите заглядывать в соцсети ....о вас там пишут правду . а правда ПОЗОРищщще ! да . вы ПОЗОРищщщще !!! и подлый человек !!!! и живите в ....общественном туалете прибалтр/радио ! и раздавайте им и дальше ( ПРОДАЖНЫЙ !!!) рассказы ( вашей больной головы !) о том . что : " русские тупые . что и не найдут на карте ! Крым ! ..." и пр. и пр. ПРОДАЖНАЯ.......
18.03.17 23:18
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Marana VilniusТакая же фигня.
09.03.17 14:46