Влад Соколовский: «Главное — никого не слушать»

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Супруга Соколовского, певица Рита Дакота сейчас беременна. Влад активно готовится к роли молодого отца и ходит по магазинам, где продаются товары для детей. В частности, он посетил промо-мероприятие в салоне «Кенгуру».

Соколовский и Дакота женаты уже два года. Певец не устает благодарить за судьбу за счастливый брак. Недавно он написал в своем Instagram, что все злопыхатели оказались неправы в их случае:

Люди любят советовать, предугадывать и судить...

— Заметил по жизни, что больше всего на свете люди любят советовать, предугадывать и судить... Говорили: зачем так рано свадьба? Теперь — зачем так рано ребёнка? — Рассуждал 25-летний певец. — А дальше ещё что-то придумают (и это, видать, нормально)... Главное — никого не слушать и выстраивать свои отношения самостоятельно, не опираясь ни на чьё мнение, ведь есть теория, что люди даже по-разному видят цвета, так зачем же спорить о вкусах... Бесполезно... Любите и никого не слушайте, ведь внутри каждого из нас есть мерило, и оно не обманывает. Всегда можно задать себе простой вопрос: «А счастлив ли ты?» И ответ будет быстрым и самым верным. Знаю, что обязательно кто-то напишет, что счастье любит тишину, поэтому знайте, что когда вы действительно счастливы, то об этом не то, что тут посты хочется писать, а хочется кричать на весь мир!