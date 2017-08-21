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Мария Бутырская: «Люблю ходить по магазинам»

Фигуристка Мария Бутырская на промо-мероприятии, Москва, 16 августа 2017.

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Мария Бутырская: «Люблю ходить по магазинам»
Фото: Пресс-служба

На промо-мероприятие в салоне «Кенгуру» Мария Бутырская пришла с восьмилетней дочерью Сашей. 

В мае этого года Бутырская родила третьего ребенка, мальчика назвали Гордеем. Сейчас Мария погружена в домашние хлопоты. Недавно в интервью для издания «Аргументы недели» знаменитая фигуристка рассказала, что любит ходить по магазинам.

Очень люблю выбирать всевозможные соусы и приправы. 

— Я люблю ходить по магазинам, причем и по продуктовым, и по промтоварным, — сказала 45-летняя звезда. — В продуктовых магазинах люблю бывать из-за того, что мне интересно посмотреть на какие-то новые продукты, купить их и поэкспериментировать на кухне. Ведь я умею хорошо готовить и всегда стараюсь разнообразить меню... Например, очень люблю выбирать всевозможные соусы и приправы. Я это делаю с большим удовольствием и к тому же всегда долго рассматриваю этикетки и внимательно читаю, что на них написано. А еще мы с мужем Вадимом ходим на рынок, причем всегда на один и тот же. И нас там знают, и мы тоже знаем, у кого и что лучше брать. По-моему, рынок – это одно из самых лучших достижений цивилизации, в том числе и из-за того, что там все можно сразу попробовать. Да, сейчас в модных магазинах тоже сразу можно пробовать, но на рынке это делается еще и с душой! Тебе постоянно предлагают, чтобы попробовал и одно, и другое, и третье, естественно, ты сразу соблазняешься и просто не можешь не попробовать!..    

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 21.08.2017 Теги: Мария Бутырская

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