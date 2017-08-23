Джордж Мартин: «Я хотел написать что-то эпическое»

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Знаменитый американский фантаст, автор фэнтэзи «Песнь льда и пламени» стал почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи. Мартин встретился с участниками ассамблеи и принял участие в открытом интервью.

Мартина называют «американским Толкином». Компания HBO снимает популярный телесериал «Игра престолов» по его книгам. Это один из самых дорогостоящих и самых популярных сериалов в истории. Во время открытого интервью в Санкт-Петербурге писатель рассказал о том, как ему пришла идея написать «Песнь льда и пламени».

Это будет запредельно дорого, никто никогда не снимет это.

— В моей карьере было примерно десять лет — с 1985 по 1995-й, когда я работал в Голливуде, — сказал Мартин, которому сейчас 68 лет. — Там было много замечательного – мне хорошо платили, я участвовал в проектах, которые смотрело множество людей, но я переживал фрустрацию: каждый раз, когда я писал сценарий и приносил его на первую читку, продюсеры в студиях говорили: «Джордж, это здорово, но слишком длинно. И это слишком дорого, мы не можем снять это, на это нужен гигантский бюджет. Так что нужно вырезать пять локаций. У тебя 20 персонажей и огромная битва на десять тысяч человек — пусть будет просто сражение героя со злодеем. Давай сократим это до рассказа». И я сокращал, потому что я профессионал и потому что мне за это платили. Но спустя 10 лет меня это достало, и я решил вернуться к прозе и оставить Голливуд на время. Я сказал: «Я хочу написать что-то эпическое, самое большое, что может позволить мое воображение. И у меня будет столько героев, сколько я захочу, и дико сложный сценарий, драконы и лютоволки, и сражения с десятками тысяч людей. Конечно, это будет запредельно дорого, никто никогда не снимет это, так что можно об этом не беспокоиться…»