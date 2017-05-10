Пэрис Хилтон: «Раскрутиться стало проще»

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Благотворительный вечер Race to Erase MS состоялся в Беверли-Хиллс на днях. Пэрис появилась на мероприятии в шикарном серебристом платье, напоминающем о золотом веке Голливуда.

Знаменитая блондинка была первой, кого стали называть It-girl. Она нашла способ монетизировать свою любовь к вечеринкам. Недавно Пэрис спросили, не кажется ли ей, что Ким Кардашьян, которой Хилтон когда-то помогла сделать первые шаги к славе, просто скопировала ее поведение.

— Люди часто это говорят, но я об этом не думаю, — ответила Пэрис, которой сейчас 36 лет. — Я видела многих девочек в Голливуде, которые пытаются повторить то, что сделала я, ведь я была первой. Возможно, мне даже немного льстит то, что люди хотят быть такой как я.

По мнению звезды, с появлением социальных сетей прославиться стало гораздо проще. Ей когда-то пришлось трудиться гораздо больше.

В мою юность таких возможностей не было.

— В настоящее время раскрутиться в этой нише стало намного проще, — посетовала Хилтон в интервью журналу Elle. — Даже дети могут снять на iPhone видео, которое станет вирусным, и проснуться знаменитыми. В мою юность таких возможностей не было.