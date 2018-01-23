Виктория Бекхэм: «Я постоянно скрывала пятна на лице»

Фото: GlobalLookPress

Недавно фотографии Виктории Бекхэм украсили обложку испанского издания журнала Vogue. На вечеринке в честь выхода номера модельер появилась в ярко-алом платье.

43-летняя мать четверых детей выглядит юной и свежей. Это не так уж удивительно, учитывая, сколько она тратит на поддержание красоты. Уходовая косметика обходится ей в 1204 фунтов стерлингов (около 93 тыс. руб) в месяц, как звезда призналась в интервью журналу Into The Gloss. В частности, Виктория пользуется скрабами, средствами для умывания и масками известных брендов на сумму около 50 тыс. руб. А на декоративную косметику у нее уходит примерно £366 (28 тыс. рублей). Также она покупает средства для волос, для тела, духи. Расходы оправдывают себя, ведь сейчас, по словам Бекхэм, ее кожа более здоровая, чем была в юности.

Всё благодаря регулярному уходу.

— В молодости у меня была очень плохая кожа, — говорит знаменитая красавица. — Я постоянно скрывала пятна на лице. К счастью, сейчас я почти забыла, что это такое — всё благодаря регулярному уходу. Я часто пересматриваю старые фото с выходов и, глядя на них, исправляю ошибки в стиле.