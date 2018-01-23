Елена Борщева: «Трое детей — это не страшно»

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На днях Елена Калашникова, Бари Алибасов, Алена Свиридова, Егор Дружинин и другие знаменитости посетили открытие выставки Дугласа Киркланда в Центре фотографии им. братьев Люмьер.

Вторая дочь Борщевой и ее супруга, тренера по фитнесу Валерия Юшкевича, появилась после процедуры ЭКО. Девочка, которую назвали Умой, родилась в 2015 году. Сейчас Борщёва ведет вебинары «Могу стать мамой» и инстаграм-аккаунт «Будут дети», где помогает молодым семьям, которые долгое время не могут завести ребенка.

— Мы начали планировать второго ребенка, когда Марте (старшей дочке Елены — прим.ред.) было три года, — рассказывала 36-летняя Борщева в интервью порталу Letidor. — Но… не получилось. И не получалось долго. Мы консультировались с врачами, проходили лечение, но нужного результата так и не было. Поэтому мы с мужем решились на ЭКО.

По словам Елены, они с супругом уже планируют третьего ребенка.

На коммунальные платежи минус 50%, и парковка в Москве бесплатная.

— Мы очень хотим! — Восклицает Борщева. — И знаете, вот кто-то говорит, что трое детей — это очень много, что страшно все это… Но нет. Трое детей — это не только не страшно, но и в какой-то степени экономически выгодно. Моя подруга — многодетная мама. Так она говорит, что и на коммунальные платежи минус 50%, и парковка в Москве бесплатная, и обеды бесплатные у детей в школе.