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Робби Уильямс: «Это не то, что я думаю о России»

Певец Робби Уильямс (Robbie Williams) с женой на модном показе, Лос-Анджелес, США, 16 января 2018.

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Робби Уильямс: «Это не то, что я думаю о России»
Фото: GlobalLookPress

На показ новой коллекции Стеллы Маккартни (Stella McCartney) Робби Уильямс пришел с супругой Эйдой Филд (Ayda Field).

В клипе Party Like a Russian («Веселись, как русский») с последнего альбома Уильямса многие увидели насмешку. В частности, в песне есть слова (от имени русского олигарха) «я никогда не улыбаюсь» и «танцуй, как будто у тебя сотрясение мозга» (чтобы веселиться, как русский). В интервью телеканалу «Дождь» интервью певец поспешил заверить, что не имел в виду ничего обидного.

Я тоже хочу быть одним из них.

— Конечно, я пою эту песню от лица своего персонажа, — рассуждал 43-летний Уильямс. — Поверьте, это не то, что я думаю о России в целом. Да и вообще мои песни – это не отражение того, что я думаю о своей жизни. Ну, кроме сингла ILoveMyLife — «Я люблю свою жизнь». Конечно, жизнь, которой живут олигархи, дела, которыми они ворочают — это так круто. Они живут… не могу подобрать слово… Да-да, верхушка общества и благосостояния. И я тоже хочу быть одним из них, заниматься тем же.

По словам Робби, он несколько раз тусовался с русскими олигархами, но не может об этом рассказать, потому что подписывал соглашение о неразглашении.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 24.01.2018 Теги: Робби Уильямс

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