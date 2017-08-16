Ванесса Хадженс: «Не могла влезть в свой костюм»

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На днях телеканал FOX презентовал свои новые проекты. Ванесса Хадженс, которая выступает в качестве судьи на танцевальном шоу канала, появилась на мероприятии в нежно-голубом платье Georges Chakra Couture.

Сейчас звезда фильма «Классный мюзикл» в превосходной форме. Однако несколько лет назад ей довелось бороться с лишним весом. По словам Ванессы, она с детства обожала фастфуд.

— Это было так вредно, — призналась 28-летняя Хадженс в интервью журналу Shape. — Я приходила в Cold Stone Creamery, покупала бочонок мороженого и съедала все это перед сном. А мои пальцы всегда были оранжевыми от чипсов.

В какой-то момент на ней перестала застегиваться одежда. Это было во время промо-тура «Классного мюзикла»:

Я начала оправдываться: «Я не знаю, откуда все это взялось!», но, конечно, я знала.

— Когда я вернулась, то не могла влезть в свой костюм. А когда я, наконец, застегнула его, моя грудь доставала до подбородка. Режиссер, Кенни Ортега, увидев меня, сказал: «Ух ты, мамачита! Посмотри-ка на себя!». И я начала оправдываться: «Я не знаю, откуда все это взялось!», но, конечно, я знала.

Сейчас Ванесса старается правильно питаться: ест овощи, каши, фрукты.