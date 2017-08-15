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Брук Шилдс: «Звезд почему-то боятся»

Актриса Брук Шилдс (Brooke Shields) на церемонии вручения наград, Нью-Йорк, США, 7 августа 2017.

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Брук Шилдс: «Звезд почему-то боятся»
Фото: GlobalLookPress

На днях в ресторане Cipriani вручали награды ACE мастерам индустрии модных аксессуаров. Брук Шилдс появилась на вечере в элегантном белом платье. 

Брук стала моделью еще в детстве, а всемирную известность получила после выхода фильма «Голубая лагуна». В одном из интервью секс-символ восьмидесятых рассказала, что ей пришлось научиться смеяться над собой, чтобы не отпугивать людей. 

Ты становишься как бы изгоем в среде сверстников.

— Понимаешь, когда ты становишься известным в очень раннем возрасте, ты становишься как бы изгоем в среде сверстников, — откровенничала 52-летняя звезда. — Тебя боятся почему-то и не рискуют подойти. То есть, ты не можешь войти в класс в школе и надеяться, что все ринутся тебе навстречу с предложением дружбы. Почему-то считается, что успешные и симпатичные люди уже имеют много друзей и в других не нуждаются (смеется), но это ошибка, конечно. Поэтому когда ты можешь посмеяться над собой, дурачиться и показывать всем своим видом, что ты такая же, как они, нисколько не умнее и не красивей; когда ты чуть-чуть даже издеваешься над собой, люди перестают чувствовать неловкость рядом и делают шаг навстречу. Тут уже все становится проще, так как тебе доверяют, не боятся заносчивости или высокомерия с твоей стороны. Без смеха я была бы совсем одинока, наверное, в мои школьные годы.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2017 Теги: Брук Шилдс

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