Джейн Сеймур: «Это расширенная семья, и мы все очень близки»

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Звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» посетила благотворительный прием фонда Harold & Carole Pump Foundation. Актриса выбрала для этого мероприятия ярко-красное платье с глубоким декольте.

66-летняя Сеймур была замужем четыре раза, у нее четверо взрослых детей. Последний развод, состоявшийся два года назад, стал серьезным ударом для актрисы. Она признавалась, что много плакала в период расставания. И все же Джейн удалось сохранить хорошие отношения с бывшим супругом, актёром Джеймсом Кичем (James Keach).

Мои бывшие, их новые жены или партнеры и все дети, мы хорошо ладим друг с другом.

— Мы с Джеймсом хорошие друзья, так что хотя брак и не удалось сохранить, семья осталась, и она всегда будет. Это расширенная семья, и мы все очень близки — мои бывшие, их новые жены или партнеры и все дети, мы хорошо ладим друг с другом. Я очень горжусь всеми своими детьми, и для меня нет ничего важнее семьи. Мы собираемся на праздники, например, День благодарения или Рождество.