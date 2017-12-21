Валерий Сюткин: «В любви нельзя говорить "дай"»

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На церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии Валерий Сюткин появился под руку со своей супругой Виолой.

Недавно в интервью изданию Dni.ru экс-солист группы «Браво» поделился своим рецептом идеального брака.

Просто дарить и все.

— В любви нельзя говорить «дай». Вот когда вы будете говорить «на», тогда и будете чувствовать любовь, — Рассуждал Сюткин, которому сейчас 59 лет. — Любовь – это «на» – получите, возьмите. Это единственный способ для людей жить в мире. Надо дарить своим близким любовь, совершенно не надеясь на ответное чувство. Просто дарить и все. И тогда сразу все наладится. Тогда начинаешь чувствовать какую-то легкость и жизнь переливается яркими красками. Поэтому счастье – это «на». Главный наш минус – если мы даем, то сразу начинаем требовать взамен, а из этого ничего не получится. А еще мне нравится, как писал Лев Николаевич Толстой: «Счастье – это удовольствие без раскаяния».