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Наталья Подольская: «Мне так жалко сына»

Наталья Подольская с мужем на церемонии вручения премии, Москва, 13 декабря 2017.

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Наталья Подольская: «Мне так жалко сына»
Фото: GlobalLookPress

На церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии Наталья Подольская была в эффектном золотистом вечернем платье. Ее супруг Владимир Пресняков-младший источал элегантность в костюме с бабочкой. 

Сыну Подольской и Преснякова сейчас два года. Малыш уже ходит в детский сад: его приводят туда на час в день. По словам Натальи, маленький Артемий очень боится одного из педагогов. Дело в том, что в садике есть чернокожий преподаватель английского языка по имени Лэндрю, который приехал в Россию из Америки. 

Пройдет время и он адаптируется!

— Пока Тема его боится и без мамы не остается, — рассказывала 35-летняя певица в эфире Ru.tv. — Он начинает плакать, а мне его так жалко... Но в садике говорят, что это нормально. Многие детки так реагировали на Лэндрю... Пройдет время и он адаптируется!

По словам Натальи, она часто берет малыша с собой на работу. Ребенок уже привык к концертам и репетициям, и совсем не мешает родителям. Дома Тёма любит изображать певца, играя с микрофоном.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2017 Теги: Наталья Подольская

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Обсуждение 4  

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  • 50/50
    по мне она обычная) ну и посмотрела я программу Леры Кудрявцевой с ним...пить он не бросил, хорохорится только. жена алкоголика это диагноз
    		 23.12.17 10:15
         
    -2
         
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  • НН
    Да, мне тоже непонятно. Зачем у малыша специально культивировать чувство страха. Нормальные люди наоборот поступают. У меня сестра (русые волосы, голубые глаза) в 2 года очень боялась мужа тети - армянина (прекрасный! замечательный человек!). Родители складывали так ситуации, чтобы не провоцировать ребенка. Который к 5-ти годам уже вовсю спокойно мог общаться с родственниками. Платье неудачное - акцент на животе ухудшает восприятие фигуры. Очень красивая женщина, всегда нравилась!
    		 22.12.17 14:53
         
    1
         
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  • Koshka
    М-да... ребенок боится, а может, неспроста? Можно же найти человека, к которому ребенок сразу пойдёт. Попробуйте себя, взрослого человека, заставить общаться с неприятными людьми, и все будет ясно.
    		 22.12.17 08:53
         
    2
         
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  • *
    Какая же она тут красивая!
    		22.12.17 02:40
         
    2
         
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