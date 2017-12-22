Наталья Подольская: «Мне так жалко сына»

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На церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии Наталья Подольская была в эффектном золотистом вечернем платье. Ее супруг Владимир Пресняков-младший источал элегантность в костюме с бабочкой.

Сыну Подольской и Преснякова сейчас два года. Малыш уже ходит в детский сад: его приводят туда на час в день. По словам Натальи, маленький Артемий очень боится одного из педагогов. Дело в том, что в садике есть чернокожий преподаватель английского языка по имени Лэндрю, который приехал в Россию из Америки.

Пройдет время и он адаптируется!

— Пока Тема его боится и без мамы не остается, — рассказывала 35-летняя певица в эфире Ru.tv. — Он начинает плакать, а мне его так жалко... Но в садике говорят, что это нормально. Многие детки так реагировали на Лэндрю... Пройдет время и он адаптируется!

По словам Натальи, она часто берет малыша с собой на работу. Ребенок уже привык к концертам и репетициям, и совсем не мешает родителям. Дома Тёма любит изображать певца, играя с микрофоном.