 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ани Лорак: «Я выросла в очень бедной семье»

Певица Ани Лорак на церемонии вручения премии, Москва, 13 декабря 2017.

0 0
Ани Лорак: «Я выросла в очень бедной семье»
Фото: GlobalLookPress
 

Ани Лорак поразила гостей церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии своим сияющим внешним видом. Безупречную фигуру певицы подчеркивало обтягивающее черное платье. 

Дочери певицы, Софье, сейчас 6 лет. Недавно в интервью журналу «7 Дней» Лорак призналась, что в детстве она не наигралась в игрушки, и компенсирует это сейчас, заваливая дочку подарками.

Не знала, что такое подарки на день рождения.

— В детстве я бы была самым счастливым ребенком, если бы мне подарили то, что сегодня есть у моей малышки, — сказала Ани, которой сейчас 39 лет. — Например, игрушечное пианино или маленькую кухоньку с набором посуды. Ведь я выросла в очень бедной семье, долго жила в интернате и не имела ни одной красивой игрушки, не знала, что такое подарки на день рождения. И теперь, бесконечно покупая что-то Софии, я действительно балую не столько ее, сколько себя. И Мурату это сложно понять. Увидев у нас дома очередную новую игрушку, он спрашивает: «А это откуда?» Я начинаю: «Вот шла мимо магазина, а там в витрине такая прелесть…» Он говорит: «Но покупать-то зачем?»

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: ани лорак

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору