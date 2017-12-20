Ани Лорак: «Я выросла в очень бедной семье»

Фото: GlobalLookPress

Ани Лорак поразила гостей церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии своим сияющим внешним видом. Безупречную фигуру певицы подчеркивало обтягивающее черное платье.

Дочери певицы, Софье, сейчас 6 лет. Недавно в интервью журналу «7 Дней» Лорак призналась, что в детстве она не наигралась в игрушки, и компенсирует это сейчас, заваливая дочку подарками.

Не знала, что такое подарки на день рождения.

— В детстве я бы была самым счастливым ребенком, если бы мне подарили то, что сегодня есть у моей малышки, — сказала Ани, которой сейчас 39 лет. — Например, игрушечное пианино или маленькую кухоньку с набором посуды. Ведь я выросла в очень бедной семье, долго жила в интернате и не имела ни одной красивой игрушки, не знала, что такое подарки на день рождения. И теперь, бесконечно покупая что-то Софии, я действительно балую не столько ее, сколько себя. И Мурату это сложно понять. Увидев у нас дома очередную новую игрушку, он спрашивает: «А это откуда?» Я начинаю: «Вот шла мимо магазина, а там в витрине такая прелесть…» Он говорит: «Но покупать-то зачем?»