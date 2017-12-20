Ани Лорак: «Я выросла в очень бедной семье»
Певица Ани Лорак на церемонии вручения премии, Москва, 13 декабря 2017.
Ани Лорак поразила гостей церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной премии своим сияющим внешним видом. Безупречную фигуру певицы подчеркивало обтягивающее черное платье.
Дочери певицы, Софье, сейчас 6 лет. Недавно в интервью журналу «7 Дней» Лорак призналась, что в детстве она не наигралась в игрушки, и компенсирует это сейчас, заваливая дочку подарками.
Не знала, что такое подарки на день рождения.
— В детстве я бы была самым счастливым ребенком, если бы мне подарили то, что сегодня есть у моей малышки, — сказала Ани, которой сейчас 39 лет. — Например, игрушечное пианино или маленькую кухоньку с набором посуды. Ведь я выросла в очень бедной семье, долго жила в интернате и не имела ни одной красивой игрушки, не знала, что такое подарки на день рождения. И теперь, бесконечно покупая что-то Софии, я действительно балую не столько ее, сколько себя. И Мурату это сложно понять. Увидев у нас дома очередную новую игрушку, он спрашивает: «А это откуда?» Я начинаю: «Вот шла мимо магазина, а там в витрине такая прелесть…» Он говорит: «Но покупать-то зачем?»