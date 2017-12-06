Валерия: «Мы очень дружны с бывшей женой Иосифа»

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Церемония вручения наград Royal People Awards прошла в «Центре Искусств. Москва». Помимо Валерии и Иосифа Пригожина на вечере побывали Иосиф и Нелли Кобзон, Олег и Марина Газмановы, Екатерина Одинцова, Анастасия Гребенкина, Александр Добровинский и многие другие.

Недавно в интервью для телеканала «Мир 24» Валерия рассказала, что у нее отличные отношения с предыдущей женой Пригожина, Лейлой Фаттаховой (это был фактический брак). Иосиф прожил с ней 7 лет, в этих отношениях появилась дочка Елизавета, которая сейчас учится в Швейцарии.

Она для меня родной и близкий человек.

— Мы очень дружны с Лейлой Фаттаховой, — призналась 49-летняя певица. — Она для меня родной и близкий человек. У них есть замечательная с Иосифом дочка Лиза. И все мои дети считают братьями и сестрами детей Иосифа. Они очень много времени проводили раньше вместе. С Лизой у моих детей более тесные отношения. И моя мама с ней очень близко общается. Мы вместе отмечаем все семейные праздники. Я даже представить себе не могу, чтобы на каком-то семейном празднике не было Лейлы. Кому-то это может показаться странным, а для нас это совершенно естественно. Мы просто любим друг друга, независимо от того, был Иосиф в ее жизни или нет. Их отношения были очень давно, поэтому нам абсолютно нечего с ней делить.

О первой супруге Пригожина, Елене, звезда не упомянула. Напомним, что Валерия – третья супруга Иосифа. Сама певица также сейчас в третьем по счету браке.