Наташа Королева: «Нам даже не из-за чего ссориться»

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Церемония вручения наград Royal People Awards прошла в «Центре Искусств. Москва». Эту награду вручают деятелям искусств, политикам и бизнесменам за профессиональные достижения по итогам года. Наталья Королева появилась на мероприятии в длинном черном платье, расшитом пайетками.

Недавно в интервью для Tele.ru супруг Королевой, Сергей Глушко признался, что раньше не думал, что какая-то женщина может хотеть за него замуж, ведь он стриптизер, а это работа несерьезная. Наталья сразу прокомментировала, что к издержкам публичной профессии ей не привыкать, и что главное – душевный комфорт.

Иногда от усталости взрываюсь.

— А мне с Серегой очень комфортно, — сказала 44-летняя звезда. — У меня, к сожалению, был негативный семейный опыт, когда пришлось жить в напряге, упреках, недовольстве друг другом. Но с Сережей все иначе, нам даже не из-за чего ссориться. Бывает, конечно, сильно устаю, действительно много на себя взвалила. Было бы идеально заниматься исключительно творчеством. Но у меня еще бизнес плюс дом и семья. Я люблю, когда в доме порядок. А Сережа не замечает, если что-то висит оторванное. Прежде чем починит, мне надо ткнуть пальцем. Иногда от усталости взрываюсь — тогда он быстренько наводит порядок. (Смеется.)